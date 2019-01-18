Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дознавательницу из Уфы уволили за распитие алкоголя на работе 

Рамблер 29 минут назад
Фото: соцсети
Причиной увольнения дознавательницы из Уфы, обвинившей коллег в изнасиловании, стало распитие алкоголя на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
В отношении дознавательницы и ее старшей подруги, также участвовавшей в пьянке в помещении ОВД, была проведена служебная проверка, после которой было принято решение об увольнении обеих девушек.
Дознавательницу постигла судьба насильников
«Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали в пресс-службе МВД.
В пресс-службе уточнили, что порочащим честь и достоинство поступком сочли распитие алкоголя в служебном помещении.
Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.
Комментарии10
Происшествия , Эдуард Матвеев , МВД , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп признал готовность США ударить по России30
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу216
Дознавательницу постигла судьба насильников133
Порошенко заявил о провокациях Москвы117
Рыбке вызвали скорую5
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение