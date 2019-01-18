Дознавательницу из Уфы уволили за распитие алкоголя на работе

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Причиной увольнения дознавательницы из Уфы , обвинившей коллег в изнасиловании, стало распитие алкоголя на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. В отношении дознавательницы и ее старшей подруги, также участвовавшей в пьянке в помещении ОВД , была проведена служебная проверка, после которой было принято решение об увольнении обеих девушек. Дознавательницу постигла судьба насильников «Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали в пресс-службе МВД. В пресс-службе уточнили, что порочащим честь и достоинство поступком сочли распитие алкоголя в служебном помещении. Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев , руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.