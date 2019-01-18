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В Москве умер мужчина, на которого упал лед с крыши 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, на которого с крыши дома в центре Москвы упал лед, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что следователи начали доследственную проверку после падения на мужчину льда с крыши жилого дома в Лялином переулке. Мужчину 15 января доставили в больницу с травмой головы. По словам Ивановой, несмотря на оказанную медицинскую помощь, в пятницу он скончался.
"Возбуждено уголовное дело… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", — сообщила Иванова.
По данным следствия, данный дом находится на обслуживании ООО УК "Дом-Мастер". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании. Кроме того, следователям предстоит установить лиц, ответственных за уборку кровли указанного дома. В настоящее время по факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , СКР , Москва
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