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Рыбку и Лесли задержали из-за заявления двух проституток 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Instagram
Алекс Лесли и Настя Рыбка были задержаны после заявления двух девушек, обвинивших их в вовлечении в занятие проституцией.
Как выяснил «Московский комсомолец», две девушки 18 и 22 лет обратились в полицию и заявили, что участвовали в тренинге по раскрепощению, который проводил Алекс Лесли на Дербеневской набережной в Москве. Девушки рассказали, что нашли объявление о тренинге в интернете, а после его посещения стали активно заниматься проституцией.
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма
По их словам, в полицию они решили обратиться, когда узнали, что организаторы тренинга задержаны в Таиланде.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 240 часть 2 («Вовлечение в занятие проституцией группой лиц, совершенное по предварительному сговору») и накануне вечером задержала депортированных из Таиланда Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Андрея Ожешко и Марию Жаркову.
Обвинения задержанным пока не предъявлены.
Комментарии19
Происшествия , Мария Жаркова , Московский комсомолец
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