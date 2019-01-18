Рыбку и Лесли задержали из-за заявления двух проституток

Алекс Лесли и Настя Рыбка были задержаны после заявления двух девушек, обвинивших их в вовлечении в занятие проституцией.

Как выяснил Московский комсомолец », две девушки 18 и 22 лет обратились в полицию и заявили, что участвовали в тренинге по раскрепощению, который проводил Алекс Лесли на Дербеневской набережной в Москве. Девушки рассказали, что нашли объявление о тренинге в интернете, а после его посещения стали активно заниматься проституцией.

По их словам, в полицию они решили обратиться, когда узнали, что организаторы тренинга задержаны в Таиланде.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 240 часть 2 («Вовлечение в занятие проституцией группой лиц, совершенное по предварительному сговору») и накануне вечером задержала депортированных из Таиланда Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Андрея Ожешко и Марию Жаркову

Обвинения задержанным пока не предъявлены.