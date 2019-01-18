Заявившую об изнасиловании дознавательницу уволили

Дознавательницу из Уфы , обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД . Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

В отношении дознавательницы и ее старшей подруги, также участвовавшей в пьянке в помещении ОВД, была проведена служебная проверка, после которой было принято решение об увольнении обеих девушек.

«Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали в пресс-службе МВД.