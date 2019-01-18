Дознавательницу из Уфы, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.
В отношении дознавательницы и ее старшей подруги, также участвовавшей в пьянке в помещении ОВД, была проведена служебная проверка, после которой было принято решение об увольнении обеих девушек.
«Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали в пресс-службе МВД.
Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.