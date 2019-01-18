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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в теракте 

Рамблер + ещё 13 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Гражданин России задержан в Норвегии по подозрению в нападении с ножом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.
По данным телеканала, 20-летний россиянин накануне вечером в Осло напал на девушку с ножом. Пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии, нападавший задержан.
«Это российский гражданин, который приехал в четверг в Норвегию [транзитом] через Швецию», — сказала глава полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд
По ее словам, молодой человек сообщил, что планировал террористическую атаку и хотел убить больше людей.
«Известия» отмечают, что задержанный является уроженцем Республики Башкортостан.
Происшествия , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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