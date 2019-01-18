Суд в Финляндии отказался освободить задержанную по запросу США россиянку

Суд финского города Турку отказался освободить под подписку о невыезде россиянку Миру Тэрада, задержанную в аэропорту Хельсинки на основании ордера Интерпола по запросу США, где её обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег, рассказала РИА Новости адвокат задержанной девушки Йоханна Карвинен.

Это повторное рассмотрение апелляции. На заседании 2 января суд финского города Вантаа также отказался освободить россиянку под подписку о невыезде.

"Мира остаётся в тюрьме. Суд отказался её освободить", — отметила Карвинен.

Как сообщил РИА Новости в пятницу советник министерства юстиции Финляндии Юхани Корхонен, запрос на экстрадицию из США пока не поступил.

Согласно существующему порядку, американские власти обязаны в течение 45 дней с момента задержания (до 29 января) предоставить документы о правонарушениях задержанного, на основании которых он может быть экстрадирован в США. По истечении времени ожидания задержанный будет освобожден, поясняли в финских силах правопорядка. В случае получения американского запроса вопрос об экстрадиции Тэрады в США решит финское министерство юстиции.

Ранее в российском консульстве сообщили, что пограничная служба Финляндии задержала женщину 15 декабря 2018 года в аэропорту Вантаа, когда она летела из Петербурга транзитом в Испанию. В тот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся и сообщили, что задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, где её обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 года женщина нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения) отрицает.