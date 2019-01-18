Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный захватил заложника в баварской больнице 

Мир24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Германская полиция оцепила клинику в районе Деггендорф в Баварии в связи с возможным захватом заложника, сообщает газета Passauer Neue Presse.
Сорокалетний захватчик вооружен двумя ножами, он забаррикадировался в одном из помещений и угрожает расправиться с пациенткой клиники. В настоящий момент силовики ведут со злоумышленником переговоры. Медучреждение оцеплено. Сведений о том, что инцидент может быть терактом, не поступало.
В ноябре в итальянскомгороде Фьюджи (итальянская столичная область Лацио) молодой мужчина ворвался в государственное учреждение и на некоторое время взял в заложники около 20 человек. Злоумышленника удалось обезвредить. Ранее он проходил курс лечения от психического расстройства.
Месяцем ранее неизвестный взял в заложники женщину в Кельне. Мужчина попытался поджечь коктейль Молотова в помещении кафе, при этом была ранена 14-летняя девочка. Вскоре его удалось обезвредить.
Мир24: последние новости
На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34 Британец прервал шопинг в Кении для отражения атаки террористов Жена сожгла мужа заживо после его отказа разблокировать телефон
Комментарии
Происшествия , Бавария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу102
Дознавательницу постигла судьба насильников56
Порошенко заявил о провокациях Москвы107
Соловьев раскритиковал Чубайса за «расточительство» россиян1
Рыбку задержали из-за заявления проституток16
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение