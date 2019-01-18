Неизвестный захватил заложника в баварской больнице

Германская полиция оцепила клинику в районе Деггендорф в Баварии в связи с возможным захватом заложника, сообщает газета Passauer Neue Presse.

Сорокалетний захватчик вооружен двумя ножами, он забаррикадировался в одном из помещений и угрожает расправиться с пациенткой клиники. В настоящий момент силовики ведут со злоумышленником переговоры. Медучреждение оцеплено. Сведений о том, что инцидент может быть терактом, не поступало.

В ноябре в итальянскомгороде Фьюджи (итальянская столичная область Лацио) молодой мужчина ворвался в государственное учреждение и на некоторое время взял в заложники около 20 человек. Злоумышленника удалось обезвредить. Ранее он проходил курс лечения от психического расстройства.

Месяцем ранее неизвестный взял в заложники женщину в Кельне. Мужчина попытался поджечь коктейль Молотова в помещении кафе, при этом была ранена 14-летняя девочка. Вскоре его удалось обезвредить.