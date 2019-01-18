Серийный грабитель наворовал чемоданов на миллионы и пустился путешествовать

Полиция поймала серийного преступника, который путешествовал по миру, воруя багаж других пассажиров в аэропортах. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний бельгиец Патрик Курлье попался после того, как стащил с ленты выдачи багажа в аэропорту Бангкока чемодан китайца Цай Чжэ. Потерпевший обратился в полицию и сказал, что в его сумке находились вещи общей стоимостью более 2500 фунтов (около двух миллионов рублей).

Сотрудники аэропорта отследили воришку по камерам видеонаблюдения и схватили его, когда он вернулся в аэропорт, чтобы улететь во Вьетнам.

Курлье признался, что в общей сложности он украл около 27 чемоданов из разных аэропортов по всему миру и ни разу не был замечен полицией.

«Я выбирал невзрачные сумки, которые выглядят не очень дорого, чтобы не привлекать внимания», — поделился преступник.

После задержания его направили в полицейский участок Samut Prakan. В настоящий момент Курлье находится под стражей и ожидает допроса.

В сентябре вооруженные грабители отняли у семьи россиян чемоданы с драгоценностями возле аэропорта Ле-Бурже. Инцидент произошел, когда туристы ехали на такси. Внезапно дорогу им перегородил другой автомобиль, из которого вышли вооруженные преступники. Они заставили россиян открыть багажник и скрылись.