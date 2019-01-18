Адвокат: Настю Рыбку задержали из-за гостайны

Глава московской коллегии адвокатов в эфире НСН заявил о последствиях прошлых заявлений задержанной.

Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции. По словам правоохранителей, в настоящее время они доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий. Помимо гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич и россиянина Александра Кириллова , задержаны еще два человека. Ранее они были депортированы из Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга на территории королевства.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН назвал дело политизированным, а желание спецслужб проверить озвученную ранее Рыбкой информацию — полностью оправданным.

«Я абсолютно уверен, что это дело полностью политизированное, потому что Рыбка в свое время сделала ряд заявлений, которые могли быть сопряжены с интересами безопасности Российской Федерации. Она намекала, что у нее есть якобы какой-то компромат, относящийся, в том числе к элементам государственной тайны. Это записи разговоров, которые она якобы вела с Олегом Дерипаской. Безусловно, служба безопасности оставить эту информацию без проверки не может, они должны были быть задержаны абсолютно по любому поводу только для того, чтобы провести с ними ряд следственно-оперативных мероприятий, чтобы узнать, действительно ли есть у Рыбки какая-либо информация, либо она блефовала», — рассказал он.

Подруга Рыбки и ученица Лесли открестилась от них после приговора суда

Собеседник НСН предположил, что между Россией и Таиландом возникло соглашение о выдаче задержанных.

«Сам момент депортации, конечно, был странный. Ее должны были депортировать в ту страну, гражданкой которой она является, то есть в Белоруссию. И то, что ее депортировали в Россию, говорит о том, что между Таиландом и Россией была создана определенная договоренность. При возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации граждане другой страны все равно несут ответственность по нашему законодательству», — уточнил адвокат.

Ранее сообщалось, что суд города Паттайя приговорил Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, а также ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде к условному сроку заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку.