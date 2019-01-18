Стала известна причина взрыва в типографии Петербурга

Стала известна причина взрыва в газетном комплексе на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге . Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СКР.

Взрыв произошел из-за детонации снаряда времен Великой Отечественной войны. После ЧП частично обрушились стены здания.

Погибли трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет. По данным издания, они имели отношение к так называемым копателям. Правоохранители провели обыски в их квартирах нашли несколько гранат времен войны. Также известно, что один из погибших занимал в типографии руководящую должность.

Также из-за взрыва травмы различной степени тяжести получили пять человек. Их госпитализировали. Больше всех пострадала 33-летняя Юлия Ч. Врачи диагностировали у нее переломы ребер и несколько глубоких порезов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».