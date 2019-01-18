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Стала известна причина взрыва в типографии Петербурга 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стала известна причина взрыва в газетном комплексе на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СКР.
Взрыв произошел из-за детонации снаряда времен Великой Отечественной войны. После ЧП частично обрушились стены здания.
Погибли трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет. По данным издания, они имели отношение к так называемым копателям. Правоохранители провели обыски в их квартирах нашли несколько гранат времен войны. Также известно, что один из погибших занимал в типографии руководящую должность.
Также из-за взрыва травмы различной степени тяжести получили пять человек. Их госпитализировали. Больше всех пострадала 33-летняя Юлия Ч. Врачи диагностировали у нее переломы ребер и несколько глубоких порезов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Взрыв в газетном комплексе в Петербурге произошел накануне днем. После типография загорелась. Следователи-криминалисты, специалисты в области судебной медицины, сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу осматривают место ЧП. Выясняются обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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