В Петербурге задержали находящегося в розыске националиста

Бобров, известный в российский националистических кругах по прозвищу Шульц, в сентябре 2017 года не явился на оглашение приговора за экстремизм, по которому ему предстояло провести два года в колонии строгого режима, и был объявлен в розыск.

"Полицейские на улице Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали 39-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за возбуждение ненависти либо вражды и скрывающегося от правосудия", — говорится в сообщении.

"В 2015 году сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России была пресечена деятельность организации "НСИ"*, ранее известная как "Шульц-88"*. Ее лидер — уроженец Санкт-Петербурга, по версии полиции, в течение нескольких лет возглавлял незаконную организацию и размещал на странице в социальной сети призывы, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы и национальности", — уточняет полиция.

Как сообщалось, националист Дмитрий Бобров в начале 2000 годов был приговорен к шести годам колонии за разжигание расовой вражды. В мае 2016 года против Шульца было возбуждено новое дело после того, как он в социальной сети "ВКонтакте" разместил текст, по мнению следствия, направленный на возбуждение ненависти и вражды.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в сентябре 2017 года признал Боброва виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных 282 статьей УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Бобров вину во вменяемых деяниях не признал. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ в конце декабря подписал президент Владимир Путин . Теперь правоохранителям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые заподозренных в экстремизме, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

По статистике Генпрокуратуры РФ , "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно интернета. Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов об уголовных делах за "лайки и репосты".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.