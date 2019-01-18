Найден второй летчик разбившегося Су-34

Найден второй летчик Су-34

Второй пилот потерпевшего аварию Су-34 обнаружен в ходе спасательной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Летчик находится в удовлетворительном состоянии. Спасательную операцию осложняет шквалистый ветер и четырехбалльный шторм.

"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", — говорится в сообщении Минобороны.

Су-34 столкнулись 18 января над Японским морем во время групповых полетов. В Минобороны заявили, что истребители «совершили касание» в 35 километрах от берега, когда отрабатывали маневрирование.

Экипаж одного самолета катапультировался над морем, а другому удалось долететь до аэродрома на одном двигателе.

Возможной причиной столкновения назвали ошибку экипажа. По предварительной информации, отказа техники не было.

Первоначально сообщалось об одном найденном в море летчике. По данным РИА Новости, у экипажей Су-34 есть специальное снаряжение и надувной плот. Они могут находиться на воде после катапультирования 8-12 часов, ожидая спасателей.