Найден второй летчик разбившегося Су-34

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Найден второй летчик Су-34 

Рамблер 1 час назад
Второй пилот потерпевшего аварию Су-34 обнаружен в ходе спасательной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Летчик находится в удовлетворительном состоянии. Спасательную операцию осложняет шквалистый ветер и четырехбалльный шторм.
"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", — говорится в сообщении Минобороны.
Су-34 столкнулись 18 января над Японским морем во время групповых полетов. В Минобороны заявили, что истребители «совершили касание» в 35 километрах от берега, когда отрабатывали маневрирование.
Экипаж одного самолета катапультировался над морем, а другому удалось долететь до аэродрома на одном двигателе.
Возможной причиной столкновения назвали ошибку экипажа. По предварительной информации, отказа техники не было.
Первоначально сообщалось об одном найденном в море летчике. По данным РИА Новости, у экипажей Су-34 есть специальное снаряжение и надувной плот. Они могут находиться на воде после катапультирования 8-12 часов, ожидая спасателей.
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Происшествия , Видео , Министерство обороны
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