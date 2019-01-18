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Умер пострадавший от падения сосульки в центре Москвы 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
45-летний уроженец Брянской области скончался в столичной больнице после попадания в голову упавшей сосульки, передаёт «Московский комсомолец». Врачи три дня пытались его спасти.
Инцидент произошёл 15 января в Лялином переулке в центре столицы. По информации «МК», пострадавший, желая сократить путь, проигнорировал ограждение, которое выставили коммунальщики около дома №20, таким образом обозначив опасное место, где с крыши свисали массивы льда. В результате одна из сосулек упала на голову мужчине. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и поместили в реанимацию. Мужчина в себя так и не пришёл.
Ранее в сети появилось видео падения сосульки на голову пенсионерки на Большой Декабрьской улице. На записи видно, как две ледяные глыбы срываются с крыши прямо в момент, когда около здания проходит женщина. В результате 72-летняя жительница Москвы была госпитализирована с раной височной области.
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Происшествия , Московский комсомолец , Брянская Область , Москва
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