Умер пострадавший от падения сосульки в центре Москвы

Инцидент произошёл 15 января в Лялином переулке в центре столицы. По информации «МК», пострадавший, желая сократить путь, проигнорировал ограждение, которое выставили коммунальщики около дома №20, таким образом обозначив опасное место, где с крыши свисали массивы льда. В результате одна из сосулек упала на голову мужчине. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и поместили в реанимацию. Мужчина в себя так и не пришёл.

Ранее в сети появилось видео падения сосульки на голову пенсионерки на Большой Декабрьской улице. На записи видно, как две ледяные глыбы срываются с крыши прямо в момент, когда около здания проходит женщина. В результате 72-летняя жительница Москвы была госпитализирована с раной височной области.