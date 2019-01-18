Адвокат Насти Рыбки рассказал об условиях ее содержания в изоляторе

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) после ночи в изоляторе временного содержания (ИВС) заявила, что «с ней все нормально, насилия не применялось». Об этом Ленте.ру заявил адвокат девушки Дмитрий Зацаринский.

По его словам, девушку незаконно задержали в московском аэропорту Шереметьево и насильно увезли в ИВС в Южном административном округе.

«Я считаю, что в отношении нее совершено преступление, мы будем обращаться в Следственный комитет с просьбой провести проверку по данному факту в отношении неизвестных мне сотрудников правоохранительных органов», — сказал защитник.

По его словам, Анастасия не знала, что ее могут задержать в Москве, иначе она полетела бы в Минск через Киев, но она хотела быть в самолете с друзьями.

Адвокат указал, что его подзащитная задержана в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в вовлечении в занятие проституцией (статья 240, часть 2 УК РФ).

«Я считаю, что никаких преступлений она не совершала, в течение двух суток следствие должно определиться: либо подписку о невыезде взять, либо вообще отпустить, либо выйти в суд с избранием меры пресечения — домашний арест либо заключение под стражу», — пояснил юрист.

Он отметил, что Анастасия следовала из Таиланда транзитом через территорию России, есть видеозапись, на которой видно, как ее незаконно переместили из транзитной зоны через границу Российской Федерации. Также у защиты есть показания свидетелей.