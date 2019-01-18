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Адвокат Насти Рыбки рассказал об условиях ее содержания в изоляторе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Sakchai Lalit / AP
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) после ночи в изоляторе временного содержания (ИВС) заявила, что «с ней все нормально, насилия не применялось». Об этом Ленте.ру заявил адвокат девушки Дмитрий Зацаринский.
По его словам, девушку незаконно задержали в московском аэропорту Шереметьево и насильно увезли в ИВС в Южном административном округе.
«Я считаю, что в отношении нее совершено преступление, мы будем обращаться в Следственный комитет с просьбой провести проверку по данному факту в отношении неизвестных мне сотрудников правоохранительных органов», — сказал защитник.
По его словам, Анастасия не знала, что ее могут задержать в Москве, иначе она полетела бы в Минск через Киев, но она хотела быть в самолете с друзьями.
Адвокат указал, что его подзащитная задержана в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в вовлечении в занятие проституцией (статья 240, часть 2 УК РФ).
«Я считаю, что никаких преступлений она не совершала, в течение двух суток следствие должно определиться: либо подписку о невыезде взять, либо вообще отпустить, либо выйти в суд с избранием меры пресечения — домашний арест либо заключение под стражу», — пояснил юрист.
Он отметил, что Анастасия следовала из Таиланда транзитом через территорию России, есть видеозапись, на которой видно, как ее незаконно переместили из транзитной зоны через границу Российской Федерации. Также у защиты есть показания свидетелей.
«Я считаю, что это незаконно, такого не должно быть в правовом государстве. А если такое происходит, виновные лица должны быть привлечены к ответственности. Она — гражданка Белоруссии, ее депортировали в Минск, она туда и следовала транзитом через Москву, не заходя на территорию Российской Федерации, а ее насильно вытащили, чтобы задержать и проводить в ИВС», — возмущен адвокат.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР , МВД , Lenta.ru
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