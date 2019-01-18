На Дальнем Востоке ведутся поиски экипажей разбившихся Су-34

Поисково-спасательные работы экипажа Су-34 ведутся с помощью самолета над акваторией Японского моря.

В поисково-спасательных работах катапультировавшегося экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 задействован самолет Ан-12, а также два вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Авария произошла из-за касания двух самолетов Су-34 в воздухе в 8.07 по московскому времени над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега.