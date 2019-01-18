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На Дальнем Востоке ведутся поиски экипажей разбившихся Су-34 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Поисково-спасательные работы экипажа Су-34 ведутся с помощью самолета над акваторией Японского моря.
В поисково-спасательных работах катапультировавшегося экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 задействован самолет Ан-12, а также два вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Авария произошла из-за касания двух самолетов Су-34 в воздухе в 8.07 по московскому времени над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега.
Экипажи обоих самолета катапультировались. В сообщении военного ведомства подчеркнуто, что полеты велись без боекомплекта.
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