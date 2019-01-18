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Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть в президентский дворец 

News.ru 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве.
По данным источника, близкого к следствию, свою попытку преступник предпринял ночью почти сразу же после освобождения из тюрьмы, где он провёл 5,5 лет за ограбления банков.
Мужчина прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить», передаёт агентство РАР.
Ранее News.ru писал, что задержанный «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника. Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы.
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Происшествия , Варшава , Гданьск
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