Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть в президентский дворец

Мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве

По данным источника, близкого к следствию, свою попытку преступник предпринял ночью почти сразу же после освобождения из тюрьмы, где он провёл 5,5 лет за ограбления банков.

Мужчина прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить», передаёт агентство РАР.

Ранее News.ru писал, что задержанный «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника. Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы.