СК призвал не доверять террористам, приписывающим себе все ЧП

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области Перейти в фотобанк

СК РФ в контексте произошедшего взрыва газа в Магнитогорске призвал не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные ЧП. В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. "Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.