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СК призвал не доверять террористам, приписывающим себе все ЧП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области Перейти в фотобанк
СК РФ в контексте произошедшего взрыва газа в Магнитогорске призвал не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные ЧП.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
"Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Магнитогорск
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