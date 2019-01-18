Стала известна судьба летчика Су-34

Найден летчик одного из столкнувшихся Су-34

Летчика одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся в воздухе, обнаружили в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Собеседник агентства заявил, что летчика пытаются поднять, но работу осложняет шторм.

Ранее источник РИА Новости в авиационной отрасли, что пилоты Су-34 могут выжить в море благодаря специальному снаряжению и надувному плоту. Они могут находиться на воде после катапультирования 8-12 часов, ожидая спасателей.

Су-34 столкнулись в пятницу, 18 января, над Японским морем во время групповых полетов на Дальнем Востоке. В Минобороны заявили, что истребители «совершили касание» в 35 километрах от берега, когда отрабатывали маневрирование.

Сообщалось, что экипаж одного самолета катапультировался над морем, а другому удалось долететь до аэродрома на одном двигателе.