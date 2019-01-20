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Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 70 человек 

РИА Новости + ещё 88 52 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Alfredo Estrella
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 70 человек, сообщает телеканал Milenio TV.
Ранее сообщалось 66 погибших и 76 раненых.
"Мне только что сообщили, что в результате раскопок и очистки канала (где проходит труба — ред.) обнаружили еще четырех погибших", — приводит телеканал слова губернатора штата Идальго Омара Файяда. Таким образом, число погибших увеличилось до 70 человек.
Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Пожары , Мексика
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