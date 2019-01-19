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В Москве убили вступившегося за девушку мужчину 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: кадр из видео
На востоке Москвы прохожий набросился с ножом на мужчину, который заступился за свою спутницу. Об этом сообщает ТАСС. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале НТВ.
Факт нападения подтвердили в столичном главке Следственного комитета. Там уточнили, что 38-летний пострадавший скончался от полученных ножевых ранений на месте.
Инцидент произошел на Зеленом проспекте неподалеку от караоке-бара. 45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»), предполагаемый убийца уже заключен под стражу.
Сообщается, что нападавший недавно вышел из колонии. Он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда его действия стали причиной смерти жертвы.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , НТВ , Москва
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