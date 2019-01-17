Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МВД подтвердили данные о задержании Лесли и Рыбки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в аэропорту Шереметьево, подтвердили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией — ред.), в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Тайланд", — ответили в пресс-службе на вопрос о задержании Лесли и Рыбки.
В ведомстве отметили, что сейчас задержанные доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий.
Максимальная санкция части второй стати 240 УК РФ — шесть лет лишения свободы.
Лесли и еще пять россиян и белорусов, ставших фигурантами громкого дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя, были депортированы из Таиланда и вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suwarnabhumi). Ещё один фигурант дела пока остаётся в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке и будет депортирован в ближайшие дни, сообщил ранее РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Восемь россиян и белорусов, в числе которых Рыбка и Лесли, 15 января неожиданно для многих признали себя виновными по всем пунктам обвинений, после чего суд приговорил их к условным срокам наказания и открыл путь для их депортации в страны гражданства. Они были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале 2018 года во время проведения "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, затем эти обвинения были заменены на новые — в создании тайного преступного сообщества, предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничестве.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
Происшествия , Александр Кириллов , Владимир Пронин , Аэропорт Шереметьево , МВД , РИА Новости , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий выпад Порошенко и другие события дня19
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма26
Москва обвинила Киев в жестоком убийстве россиянина180
Предать веру: Рада приняла главный «безбожный» закон154
США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками58
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение