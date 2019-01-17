В МВД подтвердили данные о задержании Лесли и Рыбки

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией — ред.), в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Тайланд", — ответили в пресс-службе на вопрос о задержании Лесли и Рыбки.

В ведомстве отметили, что сейчас задержанные доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий.

Максимальная санкция части второй стати 240 УК РФ — шесть лет лишения свободы.

Лесли и еще пять россиян и белорусов, ставших фигурантами громкого дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя, были депортированы из Таиланда и вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suwarnabhumi). Ещё один фигурант дела пока остаётся в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке и будет депортирован в ближайшие дни, сообщил ранее РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин

Восемь россиян и белорусов, в числе которых Рыбка и Лесли, 15 января неожиданно для многих признали себя виновными по всем пунктам обвинений, после чего суд приговорил их к условным срокам наказания и открыл путь для их депортации в страны гражданства. Они были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале 2018 года во время проведения "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, затем эти обвинения были заменены на новые — в создании тайного преступного сообщества, предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничестве.