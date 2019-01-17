Газовый баллон взорвался в Мурманской области. Под завалами погиб человек

В селе Ловозеро Мурманской области прогремел взрыв. Газовый баллон взорвался на территории филиала «Мурманоблгаза». Об этом сообщил «Интерфакс».

Источник сослался на данные, предоставленные прокуратурой Заполярья.

«По предварительной информации, в Ловозере произошел взрыв газового баллона на территории местного филиала «Мурманоблгаза», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

По данным прокуратуры, под руинами хозяйственной постройки остался человек. По факту произошедшего начата прокурорская проверка.

Позднее стало известно, что под завалами погиб один человек. В результате взрыва газового баллона еще двое людей пострадали. Одному из них медицинская помощь оказана амбулаторно, второго пришлось госпитализировать.