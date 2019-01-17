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Газовый баллон взорвался в Мурманской области. Под завалами погиб человек 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В селе Ловозеро Мурманской области прогремел взрыв. Газовый баллон взорвался на территории филиала «Мурманоблгаза». Об этом сообщил «Интерфакс».
Источник сослался на данные, предоставленные прокуратурой Заполярья.
«По предварительной информации, в Ловозере произошел взрыв газового баллона на территории местного филиала «Мурманоблгаза», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.
По данным прокуратуры, под руинами хозяйственной постройки остался человек. По факту произошедшего начата прокурорская проверка.
Позднее стало известно, что под завалами погиб один человек. В результате взрыва газового баллона еще двое людей пострадали. Одному из них медицинская помощь оказана амбулаторно, второго пришлось госпитализировать.
«Интерфакс» сообщил, что взорвался «газовый баллон автомобиля ЗИЛ в гараже газовой службы Ловозера».
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