Опубликовано видео борьбы Рыбки с полицейскими при задержании в Шереметьево

На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: "Я не хочу никуда ехать".

Чтобы произвести задержание, оперативники сначала попытались посадить ее в инвалидную коляску, а затем под руки выволокли девушку из помещения.

В столичном главке МВД ранее подтвердили РИА Новости факт задержания Лесли и Рыбки, уточнив, что их отправили в отделение полиции.

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда вечером в четверг, 17 января. Их обвиняют по статье "Вовлечение в незаконное занятие проституцией", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Рыбка, Лесли и еще шесть россиян и белорусов были задержаны в паттайском отеле почти год назад, в конце февраля 2018 года. Пятнадцатого января все обвиняемые признали себя виновными в нелегальной организации «секс-тренингов» и были приговорены судом к условным срокам заключения. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию.