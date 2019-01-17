Рыбку и Лесли задержали прямо в Шереметьево

По прибытии в Шереметьево депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали сотрудники с удостоверениями МВД , сообщили изданию родственник одного из них и один из знакомых.

Всего было задержано около десяти человек.

После прохождения паспортного контроля к ним подошли люди в штатском с удостоверениями МВД и попросили проследовать за ними. Сейчас вся группа находится в отдельном помещении в Шереметьево.

По информации телеграм-канала Mash, задержанным вменяется статья 240 УК РФ — вовлечение в занятие проституцией.