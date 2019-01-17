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Рыбку и Лесли задержали прямо в Шереметьево 

Рамблер 30 минут назад
Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) прибыли из Таиланда в Россию, пишет издание The Bell.
По прибытии в Шереметьево депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали сотрудники с удостоверениями МВД, сообщили изданию родственник одного из них и один из знакомых.
Всего было задержано около десяти человек.
Рыбка собралась в президенты
После прохождения паспортного контроля к ним подошли люди в штатском с удостоверениями МВД и попросили проследовать за ними. Сейчас вся группа находится в отдельном помещении в Шереметьево.
По информации телеграм-канала Mash, задержанным вменяется статья 240 УК РФ — вовлечение в занятие проституцией.
Происшествия , Видео , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , МВД , Таиланд
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