Обвинение выступило против ареста экс-главы «Алкогольной сибирской группы»

Гособвинение возразило следствию, просившему заключить под стражу на два месяца бывшего гендиректора "Алкогольной сибирской группы" (выпускает водку под брендами "Пять озёр" и "Хаски") Игоря Савельева , подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Тверском суде Москвы в четверг рассматривается ходатайство следствия об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По словам прокурора, преступление, в котором подозревают мужчину, следует квалифицировать как совершенное в сфере предпринимательской деятельности. По закону фигуранты таких дел не могут быть заключены под стражу. Кроме того, прокурор отметил, что следствие не представило доказательств, что Савельев может скрыться или препятствовать расследованию.

"Оснований для избрания подозреваемому испрашиваемой меры пресечения нет… ходатайство следствия является незаконным и удовлетворению не подлежит. Вместе с тем, для установления обстоятельств необходимо избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий", — заявил прокурор в суде.

Савельева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе "Алкогольной сибирской группы", полиция задержала Савельева во вторник, это не связано с работой "Алкогольной сибирской группы" или с работой Савельева на посту гендиректора АСГ. Точная причина задержания Савельева не называлась. Новым гендиректором в среду была назначена финансовый директор компании Елена Тябутова.

"Алкогольная сибирская группа" — один из крупнейших производителей водки в России, выпускает продукцию под марками "Белая березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять озер". Объем производства компании по итогам 2017 года составил 5,31 миллиона декалитров. АСГ имеет два завода: "Омсквинпром" в Сибири и "Рузский купажный завод" в Подмосковье.