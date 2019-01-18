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Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек 

РИА Новости + ещё 23 30 минут назад
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в кадетской школе полиции в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения, сообщает в четверг портал Heraldo.
Ранее сообщалось девяти погибших и 54 раненых.
Среди жертв взрыва — гражданка Эквадора, которая проходила обучение в полицейской школе. Еще одна эквадорка получила ранения. Портал Estrella сообщает, что среди раненых также двое граждан Панамы.
Власти Колумбии уже установили, что за рулем джипа, прорвавшегося на территорию школы и затем взорвавшегося, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб. Мотивы его действий пока не известны. Взрыв прогремел через несколько минут после окончания церемонии присвоения выпускникам званий. Охрана пыталась задержать начиненную 80 килограммами взрывчатки машину, но водитель дал газу и прорвался на территорию.
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