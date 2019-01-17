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В минской церкви украли тумбочку с деньгами 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники похитили у сторожа минской церкви тумбочку, в которой он хранил свои сбережения на сумму $3,3 тыс., сообщает "БелТА" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что двое мужчин подрабатывали рабочими в одной из городских церквей. Они проследили за местным сторожем и выкрали у него тумбочку, в которой находилось богатство мужчины. Содержимое злоумышленники разделили поровну, а саму тумбочку выкинули.
Одного из похитителей задержали в Витебске, а другого полиция остановила на вокзале. Они успели потратить $200 из награбленной суммы.
В отношении мужчин РОСК Белоруссии возбудило уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража).
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные украли окна в церкви.
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