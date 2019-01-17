Возбуждено новое дело о нарушениях в колонии Цеповяза

«Должностные лица исправительного учреждения принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осуждёнными, что противоречит действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрацией ИК-3 заключались договоры найма с родственниками осуждённых, отбывающих наказание в колонии.

Это привело к предоставлению им льгот в виде дополнительных свиданий, сообщили в ГП. При этом данные встречи не оформлялись и не фиксировались в карточках учёта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

В ноябре следователи завели дело в отношении сотрудников данной колонии.

Осенью в СМИ появились фотографии Цеповяза, на которых он ест в колонии икру и крабов.