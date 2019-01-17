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Возбуждено новое дело о нарушениях в колонии Цеповяза 

RT на русском + ещё 6 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии № 3 УФСИН по Амурской области, где отбывает наказание осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура России.
«Должностные лица исправительного учреждения принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осуждёнными, что противоречит действующему законодательству», — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрацией ИК-3 заключались договоры найма с родственниками осуждённых, отбывающих наказание в колонии.
Это привело к предоставлению им льгот в виде дополнительных свиданий, сообщили в ГП. При этом данные встречи не оформлялись и не фиксировались в карточках учёта.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
В ноябре следователи завели дело в отношении сотрудников данной колонии.
Осенью в СМИ появились фотографии Цеповяза, на которых он ест в колонии икру и крабов.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Амурская Область
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