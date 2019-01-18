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Врачи «скорой» поели в KFC вместо помощи потерявшему сознание мужчине 

РИА Новости + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном Одинцово врачи "скорой помощи", находясь в местном ресторане KFC, проигнорировали лежащего там без сознания мужчину, и вместо этого стали есть, запись инцидента размещена в местном паблике "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина.
"Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам", — говорит автор ролика, демонстрируя при этом спокойно сидящих за одним из столиков медработников.
В конце ролика запечатлен момент, когда врачи выходят из помещения, пройдя при этом мимо лежащего мужчины и не обратив на него никакого внимания.
Как позже отметили другие очевидцы инцидента, врачи даже не подошли к лежащему на полу человеку.
Спустя 15 минут, как следует из поста, этот же наряд "скорой" вернулся в сопровождении полиции, чтобы оказать помощь мужчине. О судьбе потерявшего сознание посетителя ничего не сообщается.
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Происшествия , Одинцово
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