Врачи «скорой» поели в KFC вместо помощи потерявшему сознание мужчине

В подмосковном Одинцово врачи "скорой помощи", находясь в местном ресторане KFC, проигнорировали лежащего там без сознания мужчину, и вместо этого стали есть, запись инцидента размещена в местном паблике "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина.

"Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам", — говорит автор ролика, демонстрируя при этом спокойно сидящих за одним из столиков медработников.

В конце ролика запечатлен момент, когда врачи выходят из помещения, пройдя при этом мимо лежащего мужчины и не обратив на него никакого внимания.

Как позже отметили другие очевидцы инцидента, врачи даже не подошли к лежащему на полу человеку.

Спустя 15 минут, как следует из поста, этот же наряд "скорой" вернулся в сопровождении полиции, чтобы оказать помощь мужчине. О судьбе потерявшего сознание посетителя ничего не сообщается.