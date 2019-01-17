На Урале капремонт сдуло с дома ветром

Свердловской области ветер снес облицовку с трехэтажного дома. Об этом сообщила местная газета "Знамя Победы" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в городе Сухой Лог . Сайдинг на доме появился еще в 2012 году во время капитального ремонта. По информации СМИ, местные жители заметили трещину в обшивке трехэтажки еще 15 января, после чего специалисты заделали шов. Однако через два дня облицовка рухнула из-за сильного ветра.

Коммунальные службы убрали испорченную часть облицовки. В результате происшествия никто не пострадал.

Гарантийные обязательства подрядчика, проводившего капремонт в 2012 году, уже закончились.

Как сообщает портал Ura.ru, в областном Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области в курсе инцидента.