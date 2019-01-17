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На Урале капремонт сдуло с дома ветром 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета "Знамя Победы" (Сухой Лог)
В Свердловской области ветер снес облицовку с трехэтажного дома. Об этом сообщила местная газета "Знамя Победы" в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в городе Сухой Лог. Сайдинг на доме появился еще в 2012 году во время капитального ремонта. По информации СМИ, местные жители заметили трещину в обшивке трехэтажки еще 15 января, после чего специалисты заделали шов. Однако через два дня облицовка рухнула из-за сильного ветра.
Коммунальные службы убрали испорченную часть облицовки. В результате происшествия никто не пострадал.
Гарантийные обязательства подрядчика, проводившего капремонт в 2012 году, уже закончились.
Как сообщает портал Ura.ru, в областном Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области в курсе инцидента.
"Все необходимые поручения ответственным лицам даны. Произошедшее будет устранено в кратчайшие сроки", — заявил глава ведомства Николай Смирнов.
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Происшествия , Николай Смирнов , Минэнерго , Свердловская Область , Сухой Лог
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