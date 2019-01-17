Пограничники объяснили причины инцидента с японским судном у Курил

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области 7 января 2019 года в двух милях севернее мыса Ивановский в Кунаширском проливе (территориальном море РФ) на рыболовной шхуне "№18 Касугамару" (флаг Японии, порт приписки Раусу) выявили нарушение положений пункта 4 Меморандума о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации. В частности, у капитана судна отсутствовало свидетельство на промысел, предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности", — сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что по данному факту в отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

"Все необходимые процессуальные действия осуществлены в море без принятия мер по задержанию рыболовной шхуны и его доставлению в порт Российской Федерации", — отметили в пресс-службе.

По информации погрануправления, из пяти японских судов, осуществлявших промысел в рассматриваемом районе 7 января 2019 года, только шхуна "Касугамару-18" имела нарушения.