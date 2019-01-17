Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео

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В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком: видео 

ТК «Звезда» 55 минут назад
На кадрах, снятых авторегистратором, ничего не видно кроме стоп-сигналов впереди идущего автомобиля и клубов пара.
В Санкт-Петербурге на улице Белградской прорвало трубу с кипятком. Многометровый участок автомобильной дороги окутало плотнейшим паром, сделавшим видимость минимальной.
На кадрах аварии, опубликованных одним из автолюбителей, оказавшихся в момент происшествия за рулем, ничего не видно кроме стоп-сигналов впереди идущего автомобиля и клубов пара.
Видео напоминает кадры из фильма ужасов: водитель въезжает в «стену» пара и двигается фактически «наощупь». Желтое освещение дороги делает видимость только хуже — желтые фонари, пар и красные стоп-сигналы делают езду практически невозможной.
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Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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