Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком: видео

На кадрах , снятых авторегистратором, ничего не видно кроме стоп-сигналов впереди идущего автомобиля и клубов пара.

Санкт-Петербурге на улице Белградской прорвало трубу с кипятком. Многометровый участок автомобильной дороги окутало плотнейшим паром, сделавшим видимость минимальной.

На кадрах аварии, опубликованных одним из автолюбителей, оказавшихся в момент происшествия за рулем, ничего не видно кроме стоп-сигналов впереди идущего автомобиля и клубов пара.

Видео напоминает кадры из фильма ужасов: водитель въезжает в «стену» пара и двигается фактически «наощупь». Желтое освещение дороги делает видимость только хуже — желтые фонари, пар и красные стоп-сигналы делают езду практически невозможной.