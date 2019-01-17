Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охранники ограбили свой же магазин 

Рамблер 27 минут назад
В подмосковных Химках два охранника задержаны за кражу из магазина, который они охраняла. Уроженцы Ростовской области, 25-летний и 31-летний, работали в супермаркете охранниками. Вечером, дождавшись закрытия магазина и аптечного пункта, находившегося в том же помещении, мужчины похитили спиртные напитки и вскрыли кассы. Общий ущерб составил примерно 800 000 рублей. Однако недобросовестные охранники не до конца продумали преступление, забыв о наличии в торговом зале камер видеонаблюдения. Запись позволила с лёгкостью установить, кто совершил кражу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал , Общество , Ростовская Область , Химки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы переживают за здоровье Путина809
Малоимущим предложили отключать свет ночью732
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой35
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»140
Порошенко выбил телефон из рук украинца21
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение