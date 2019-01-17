Охранники ограбили свой же магазин 

В подмосковных Химках два охранника задержаны за кражу из магазина, который они охраняла. Уроженцы Ростовской области, 25-летний и 31-летний, работали в супермаркете охранниками. Вечером, дождавшись закрытия магазина и аптечного пункта, находившегося в том же помещении, мужчины похитили спиртные напитки и вскрыли кассы. Общий ущерб составил примерно 800 000 рублей. Однако недобросовестные охранники не до конца продумали преступление, забыв о наличии в торговом зале камер видеонаблюдения. Запись позволила с лёгкостью установить, кто совершил кражу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.