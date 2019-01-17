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В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин» 

ТАСС + ещё 5 58 минут назад
Фото: Reuters
Сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства, ранее севший на мель близ британского порта Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
"Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца", — сказал Фишов.
В декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель близ порта Фалмут и получило повреждение топливного бака. Позже его сняли с мели, оно встало на рейде порта. В связи с ЧП британские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.
До выхода к Великобритании сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.
По данным Фишова, всего за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, часть из них арестованы.
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