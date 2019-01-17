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В Перми родила спасенная на пожаре в офисном здании женщина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беременная женщина, которую прохожие спасли в четверг из горящего офисного здания в Перми, родила в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
В четверг в 14.10 (12.10 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении на третьем этаже бизнес-центра "Бажов", расположенного на улице Монастырской, 12а. Из задымленного здания спасатели эвакуировали 14 человек, которые были заблокированы на третьем и четвертом этажах здания. В медучреждения города с места ЧП доставили шесть человек.
Среди тех, кто оказался внутри задымленного здания, — женщина на девятом месяце беременности. На кадрах, опубликованных изданием "В курсе", видно, как ее еще до приезда спасателей с помощью приставной лестницы помогает эвакуировать группа прохожих. После этого она, по данным минздрава, была в сознании госпитализирована в родовое отделение больницы.
"Женщина родила, состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей", — рассказали в министерстве.
Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что у всех госпитализированных пострадавших состояние ближе к легкому, предварительный диагноз — отравление продуктами горения.
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