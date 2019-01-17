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Открытое после пышных похорон авторитета дело о клевете закрыли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виктор Торопцев / YouTube
Постановление о возбуждении уголовного дела о клевете после публикации видео похорон криминального авторитета в Амурске отменили. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 17 января.
«Следственный комитет России поправил хабаровских следователей и как вышестоящая инстанция отменил постановление», — сказал он.
Подробности принятого решения раскрыл Telegram-канал «Следак шепнул».
«Ох, и прилетело сегодня из Москвы руководителю Хабаровского СКР за необдуманное решение возбудить уголовное дело о клевете в отношении блогера Виктора Торопцева, выложившего в сеть видео похорон "криминального авторитета" Юрия Зарубина, в которых якобы принимали участие первые лица местной полиции и прокуратуры. Недавно назначенному в этот регион генералу Евгению Долгалеву ясно дали понять, что работать нужно строго по закону, а не прислушиваться к просьбам коллег из других ведомств», — говорится в сообщении.
Ранее 17 января сообщалось, что в управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю сочли публикацию с похорон авторитета клеветой на сотрудников правоохранительных органов и начали расследование. В настоящее время релиз удален с сайта ведомства.
Блогер Виктор Торопцев, опубликовавший запись в соцсетях, был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, а потом его арестовали на 10 суток.
Кадры с траурной процессией из десятков человек, идущих с гробом с телом криминального авторитета Юрия Зарубина, известным как Заруба по перекрытой автомобильной дороге, распространились по сети 9 января. Сообщалось, что на похоронах присутствовал начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры. Позже в МВД опровергли эти сведения и заявили, что намерены обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
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Комментарии
Происшествия , Юрий Зарубин , Генпрокуратура РФ , СКР , ГИБДД , МВД , Амурск , Москва
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