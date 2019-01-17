В микрорайоне Таусамалы Алма-Аты в четверг упал вертолёт Eurocopter 130, находившийся на борту пилот погиб, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
"На открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки Eurocopter 130 авиакомпании Sky Service, без горения. На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в машине скорой помощи", — сказал он.
По данным КЧС, вертолёт следовал на Большое Алматинское озеро.