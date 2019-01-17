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Женщина насмерть подавилась едой в ГУМе 

Рамблер + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве посетительница ГУМа погибла, подавившись едой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Её тело правоохранители обнаружили лежащим около кафе «Фестивальное», расположенного в Главном Универмаге.
По данным телеграм-канала Mash, погибшую звали Марионелла Щеглова. Ей было 68 лет. В ГУМе она ходила по магазинам со своей подругой. После дамы решили перекусить в «Фестивальном».
«Во время обеда она поперхнулась едой, в результате чего скоропостижно скончалась», — цитирует ТАСС слова своего источника.
По информации издания, смерть наступила в результате механической асфиксии. Столичные правоохранители по данному факту назначили доследственную проверку.
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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