Женщина насмерть подавилась едой в ГУМе

Москве посетительница ГУМа погибла, подавившись едой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Её тело правоохранители обнаружили лежащим около кафе «Фестивальное», расположенного в Главном Универмаге.

По данным телеграм-канала Mash, погибшую звали Марионелла Щеглова. Ей было 68 лет. В ГУМе она ходила по магазинам со своей подругой. После дамы решили перекусить в «Фестивальном».

«Во время обеда она поперхнулась едой, в результате чего скоропостижно скончалась», — цитирует ТАСС слова своего источника.

По информации издания, смерть наступила в результате механической асфиксии. Столичные правоохранители по данному факту назначили доследственную проверку.