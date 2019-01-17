Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми, спасаясь от пожара в офисе, женщины прыгали из окна 

АиФ Пермь + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Появилась информация, что в пожаре в офисном здании на ул. Монастырской, 12 а в Перми есть пострадавшие.
«Пожар начался в помещении маркетингового агентства возле входа, поэтому находившиеся там люди не могли выйти через дверь, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» мужчина, работающий на третьем этаже. — Спасаясь, женщины начали прыгать из окон. Одна выпрыгнула и потеряла сознание, вторая более удачно. Еще одна беременная женщина долго стояла на козырьке, её уговаривали прыгнуть вниз на покрывало, но она отказывалась. В итоге дождалась, когда пожарные выдвинули лестницу и спустилась по ней.
«До сих пор идет работа на вызове, на месте работают четыре бригады врачей, очевидцы еще звонят и сообщают, что люди прыгали из окон. Карточки вызовов еще не закрыты, поэтому сказать о состоянии пострадавших нельзя. Было несколько госпитализаций. Вызова первой срочности, на них в экстренном порядке выехали машина Скорой помощи», — рассказали «АиФ-Прикамье» в станции городской медицинской помощи.
АиФ Пермь: последние новости
Мужчина, пропавший в Соликамске перед Новым годом, найден погибшим В Краснокамске уволили директор школы, в которой избили пятиклассницу В Соликамске на руднике погиб электрогазосварщик
Комментарии
Происшествия , Пожары , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоимущим предложили отключать свет ночью568
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»91
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»131
Украинцы переживают за здоровье Путина508
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика Другое
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение