В Перми, спасаясь от пожара в офисе, женщины прыгали из окна

Появилась информация, что в пожаре в офисном здании на ул. Монастырской, 12 а в Перми есть пострадавшие. «Пожар начался в помещении маркетингового агентства возле входа, поэтому находившиеся там люди не могли выйти через дверь, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» мужчина, работающий на третьем этаже. — Спасаясь, женщины начали прыгать из окон. Одна выпрыгнула и потеряла сознание, вторая более удачно. Еще одна беременная женщина долго стояла на козырьке, её уговаривали прыгнуть вниз на покрывало, но она отказывалась. В итоге дождалась, когда пожарные выдвинули лестницу и спустилась по ней. «До сих пор идет работа на вызове, на месте работают четыре бригады врачей, очевидцы еще звонят и сообщают, что люди прыгали из окон. Карточки вызовов еще не закрыты, поэтому сказать о состоянии пострадавших нельзя. Было несколько госпитализаций. Вызова первой срочности, на них в экстренном порядке выехали машина Скорой помощи», — рассказали «АиФ-Прикамье» в станции городской медицинской помощи.