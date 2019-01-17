Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК опубликовал видео взрыва на химзаводе в Ленобласти 

РИА Новости 1 час назад
Следственный комитет России обнародовал видео момента взрыва на заводе "Полипласт" в Ленинградской области.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что рабочие достаточно долго не отходят от горящего здания, несмотря на задымление. В результате взрыва ударная волна отбрасывает их в сторону.
Взрыв и пожар на заводе в Кингисеппском районе произошел в среду. В результате ЧП пострадали пять человек, двое были госпитализированы. По предварительным данным, причиной инцидента стали демонтажные работы на производственном оборудовании.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Происшествия , Видео , СКР , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоимущим предложили отключать свет ночью471
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»88
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»109
Украинцы переживают за здоровье Путина326
На пляже в ОАЭ нашли послание советских ученых
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика Другое
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение