Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти

СК опубликовал видео взрыва на химзаводе в Ленобласти

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что рабочие достаточно долго не отходят от горящего здания, несмотря на задымление. В результате взрыва ударная волна отбрасывает их в сторону.

Взрыв и пожар на заводе в Кингисеппском районе произошел в среду. В результате ЧП пострадали пять человек, двое были госпитализированы. По предварительным данным, причиной инцидента стали демонтажные работы на производственном оборудовании.