Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти

Следственный комитет России обнародовал видео момента взрыва на заводе "Полипласт" в Ленинградской области.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что рабочие достаточно долго не отходят от горящего здания, несмотря на задымление. В результате взрыва ударная волна отбрасывает их в сторону.
Взрыв и пожар на заводе в Кингисеппском районе произошел в среду. В результате ЧП пострадали пять человек, двое были госпитализированы. По предварительным данным, причиной инцидента стали демонтажные работы на производственном оборудовании.