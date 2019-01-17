В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона

Пассажирский Boeing 737, который сегодня рано утром вылетел из Екатеринбурга Москву , вернулся в Кольцово. По информации источника "РГ" в экстренных службах региона, причиной стал датчик, который просигнализировал о неисправности.

Посадка прошла штатно. На борту находились 137 пассажиров — никто из них не пострадал.

"Самолет взлетел, сработал датчик о разгерметизации салона, и экипаж вернул борт в аэропорт. Фактически же разгерметизации не было", — пояснил источник.

Известно, что рейс выполняла авиакомпания Nordwind. Пока нет данных о том, что борт заменен.