Пассажирский Boeing 737, который сегодня рано утром вылетел из Екатеринбурга в Москву, вернулся в Кольцово. По информации источника "РГ" в экстренных службах региона, причиной стал датчик, который просигнализировал о неисправности.
Посадка прошла штатно. На борту находились 137 пассажиров — никто из них не пострадал.
"Самолет взлетел, сработал датчик о разгерметизации салона, и экипаж вернул борт в аэропорт. Фактически же разгерметизации не было", — пояснил источник.
Известно, что рейс выполняла авиакомпания Nordwind. Пока нет данных о том, что борт заменен.