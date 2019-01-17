Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: iStock
Пассажирский Boeing 737, который сегодня рано утром вылетел из Екатеринбурга в Москву, вернулся в Кольцово. По информации источника "РГ" в экстренных службах региона, причиной стал датчик, который просигнализировал о неисправности.
Посадка прошла штатно. На борту находились 137 пассажиров — никто из них не пострадал.
"Самолет взлетел, сработал датчик о разгерметизации салона, и экипаж вернул борт в аэропорт. Фактически же разгерметизации не было", — пояснил источник.
Известно, что рейс выполняла авиакомпания Nordwind. Пока нет данных о том, что борт заменен.
Российская Газета: последние новости
В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон Снежный шторм обрушился на Вашингтон Крупный производитель водки объяснил задержание гендиректора
Происшествия , Boeing , Екатеринбург , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»66
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»62
Украинцы переживают за здоровье Путина70
Малоимущим предложили отключать свет ночью141
В университете во Франции прогремело несколько взрывов
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение