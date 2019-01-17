Сотрудники дагестанской таможни и ГИБДД обвиняются в создании ОПГ

Сотрудники дагестанской таможни и МРЭО ГИБДД МВД по республике создали преступное сообщество, из-за действий которого бюджет недополучил 119 миллионов рублей таможенных платежей за дорогостоящие иномарки, сообщает Следственный комитет РФ

По данным следствия, сотрудник дагестанской таможни Ахмед Онжолов создал преступное сообщество, в состав которого вошли его коллеги, в том числе руководитель Махачкалинского таможенного поста и его заместитель, сотрудники МРЭО ГИБДД МВД республики и другие жители региона. С 2012 по 2014 годы они совершили уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 миллионов рублей путем незаконной выдачи паспортов на 90 дорогостоящих иномарок.

"С Онжоловым ранее было заключено досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. 16 января 2019 года уголовное дело в отношении Онжолова с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы республики Дагестан", — говорится в релизе.

В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается, отмечает ведомство.