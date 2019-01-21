Из бутика в центре Москвы украли шубу за 5 млн рублей

Неизвестный похитил шубу стоимостью более 5 млн рублей из торгового центра на улице Петровка в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщили в понедельник пресс-службе главка столичной полиции. "20 января в полицию обратилась женщина, которая работает в бутике, расположенном по адресу: улица Петровка, 7, и сообщила, что неизвестный похитил оттуда шубу стоимостью 5,46 млн рублей", — сообщили в полиции. По указанному адресу расположен торгово-деловой центр "Женевский дом". После случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").