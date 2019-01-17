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Рассказавших о пышных похоронах криминального авторитета засудят за клевету 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: видео ihar felyzen / YouTube
Управление Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после публикации видео похорон криминального авторитета в Амурске. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 17 января.
Дело расследуется по части 1 статьи 128 УК РФ «Клевета».
«В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
12 января стало известно, что блогер Виктор Торопцев, опубликовавший запись в соцсетях, был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, 14 января его арестовали на 10 суток. При этом он не получал информацию о лишении прав. Кроме того, ранее ему поступали угрозы в связи с публикацией кадров.
Указанные кадры с траурной процессией из десятков человек, идущих с гробом по перекрытой автомобильной дороге, распространились по сети 9 января. На видео запечатлено прощание с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Сообщалось, что на похоронах присутствовал начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры. Позже в МВД опровергли эти сведения и заявили, что намерены обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. В надзорном ведомстве информацию не прокомментировали.
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Происшествия , Юрий Зарубин , СКР , ГИБДД , МВД , Амурск , Хабаровский Край
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