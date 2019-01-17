Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и россиянин Александр Кириллов , известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще пять человек, задержанные в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортированы из королевства. Об этом ТАСС сообщил в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

"Семь человек, в том числе Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, были депортированы из Таиланда регулярным рейсом, вылетевшим в Москву", — сказал он.

Предполагается, что по прилете граждане Белоруссии отправятся в Минск . Депортация еще одного человека запланирована на 21 января.

Как рассказал ТАСС консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини, "по пути от центра временного содержания до борта самолета группу депортируемых сопровождала иммиграционная полиция".

10 иностранцев — преимущественно россияне и белорусы — были взяты под стражу в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга. Одними из организаторов мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, были Алекс Лесли и Настя Рыбка. Они также обвинялись в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3000).

В апреле того же года суд Паттайи оправдал семерых фигурантов дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, включая Кириллова и Вашукевич, так как их вина не была доказана. До последнего времени они оставались под стражей, так как проходили подозреваемыми по делу о проведении секс-тренинга.

15 января все обвиняемые признали себя виновными в нелегальной организации секс-тренингов и были приговорены судом к условным срокам заключения. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию.