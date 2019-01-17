Рыбку и Лесли депортировали в Москву

В четверг, 17 января, Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о секс-тренинге в Таиланде , депортировали в Россию . Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кириллова и Вашукевич привезли в Бангкокский аэропорт Суваннапхум сотрудники иммиграционной полиции. Их посадили на самолет, следовавший в Москву

Ранее суд Таиланда приговорил Вашукевич, Кириллова и других фигурантов дела к условным срокам. Все они признали себя виновными. Вашукевич и Кириллов получили также реальные сроки — примерно по девять месяцев каждый, но они уже отбыли их в тюрьме в рамках предварительного заключения.

Кириллова, Вашукевич и еще нескольких человек задержали в отеле Паттайи 25 февраля прошлого года во время проведения секс-тренинга.

СМИ писали, что одному из задержанных предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.

В итоге Кириллов и Вашукевич оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму.