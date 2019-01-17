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Рыбку и Лесли депортировали в Москву 

Рамблер 1 час назад
Фото: @nastya_rybka.ru
В четверг, 17 января, Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о секс-тренинге в Таиланде, депортировали в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Кириллова и Вашукевич привезли в Бангкокский аэропорт Суваннапхум сотрудники иммиграционной полиции. Их посадили на самолет, следовавший в Москву.
Ранее суд Таиланда приговорил Вашукевич, Кириллова и других фигурантов дела к условным срокам. Все они признали себя виновными. Вашукевич и Кириллов получили также реальные сроки — примерно по девять месяцев каждый, но они уже отбыли их в тюрьме в рамках предварительного заключения.
Кириллова, Вашукевич и еще нескольких человек задержали в отеле Паттайи 25 февраля прошлого года во время проведения секс-тренинга.
СМИ писали, что одному из задержанных предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.
В итоге Кириллов и Вашукевич оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму.
Комментарии3
Происшествия , Шоу-бизнес , Таиланд
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