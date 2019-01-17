Заказавший убийство родителей студент попал на видео

Сочинский студент «заказал» семью ради наследства

Сочи перед судом предстанет 23-летний студент, который решил организовать убийство родителей и малолетней сестры, чтобы как можно быстрее стать единоличным обладателем дома у моря, сообщает на своем YouTube-канале. Следственный комитет России . Парень пообещал киллерам 3 миллиона рублей.

О готовящемся преступлении правоохранителям стало известно в январе 2018 года со слов друга молодого человека, с которым студент поделился своими планами. Оперативники сами выступили в роли заказных убийц. Сочинец рассказал киллерам, о распорядке дня семьи, где расположены камеры видеонаблюдения и как можно обезвредить сторожевую собаку. Студент также передал им охотничий нож, которым должно было быть совершено убийство.

Стороны договорились, что оплата криминальных услуг произойдёт после того, как заказчик вступит в наследство. До того, студент обещал изображать человека, убитого горем сына.

«Со всеми слезами и тому подобное. Буду истерить», — пообещал молодой человек.

При этом никаких доказательств, подтверждающих смерть родственников после исполнения заказа, студент не потребовал.

Молодого человека задержали после того, как он написал и передал предполагаемым киллерам расписку, обязавшую его выплатить гонорар за уже якобы совершенное преступление. Студента обвинили в «приготовлении к убийству более двух лиц, а также малолетнего». В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.