Полиция проверит информацию о нападении на иностранного журналиста в Москве

Столичная полиция проверяет информацию о нападении на иностранного журналиста на юго-западе Москвы , сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. Ранее представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр сообщил РИА Новости, что в Москве госпитализирован собкор телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед, который несколько дней назад получил травмы в результате нападения в районе студенческого городка РУДН . По словам Бабакра, Мухаммед был госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. "Из медучреждения Москвы поступило сообщение о нападении на иностранного журналиста, полиция проводит проверку", — рассказал собеседник агентства. В то же время в московском главке МВД подтвердили, что сотрудники столичной полиции "проводят проверку по факту получения гражданином телесных повреждений в ходе конфликта на юго-западе Москвы". Там отметили, что потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма. "Полицейскими установлены личности участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе главка.