Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция проверит информацию о нападении на иностранного журналиста в Москве 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Столичная полиция проверяет информацию о нападении на иностранного журналиста на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
Ранее представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр сообщил РИА Новости, что в Москве госпитализирован собкор телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед, который несколько дней назад получил травмы в результате нападения в районе студенческого городка РУДН. По словам Бабакра, Мухаммед был госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.
"Из медучреждения Москвы поступило сообщение о нападении на иностранного журналиста, полиция проводит проверку", — рассказал собеседник агентства.
В то же время в московском главке МВД подтвердили, что сотрудники столичной полиции "проводят проверку по факту получения гражданином телесных повреждений в ходе конфликта на юго-западе Москвы". Там отметили, что потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма.
"Полицейскими установлены личности участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе главка.
Последние новости
Названы страны с самыми красивыми женщинами Ученые поняли, почему собаки - самые преданные друзья В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка
Комментарии
Происшествия , Криминал , Демократическая партия США , РУДН , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»44
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»33
Украинцы переживают за здоровье Путина
Малоимущим предложили отключать свет ночью1
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
04:12
Похороны авторитета завершились уголовным делом
Происшествия Криминал
02:04
Заказавший убийство родителей студент попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение