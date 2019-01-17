Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты

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Адвокат раскрыл результаты экспертизы по делу дознавательницы 

Рамблер 58 минут назад
Адвокат одного из обвиняемых по делу об изнасиловании башкирской дознавательницы заявил, что экспертиза выявила на ее одежде следы эпителия четырех женщин, а не мужчин. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Адвокат Рустам Ибрагимов утверждает, что недавно его вызвали к следователю для ознакомления с экспертизой. Следователь якобы заявил, что на джинсовой рубашке девушки не оказалась следов мужского эпителия.
По версии Ибрагимова, речь идет о следах самой потерпевшей, ее матери, подруги и коллеги-свидетельницы. Адвокат заявил, что у женщин повторно взяли пробы.
«По вещам экспертиза давно готова, пробы у всех этих дам ранее брали, зачем повторно все это устраивать? От нас что-то скрывают? Или тянут время?» — возмутился защитник.
Он подчеркнул, что, если на одежде нет следов обвиняемых, держать их под стражей нельзя.
Судмедэксперт Роман Лисев пояснил «Московскому комсомольцу», что экспертизы по таким делам могут длиться месяцами. Исследования проводят в специальной лаборатории при Следственном комитете РФ или прокуратуре. Эти лаборатории сильно загружены, а экспертизы проходят в порядке очереди.
Троих полицейских из Уфы 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, затем суд отправил всех троих под арест.
«Коммерсант» сообщал, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование. СМИ писали, что дознавательницу на «застолье» пригласила коллега, которая может оказаться соучастницей преступления.
Ранее сообщалось, что ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки и следы сексуального насилия. Источник «Комсомольской правды» заявил, что биоматериалы обвиняемого обнаружены и на ее одежде.
Комментарии64
Происшествия , Видео , Рустам Ибрагимов , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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